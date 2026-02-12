Bericht: Tuchel-Zukunft besiegelt

Thomas Tuchel bleibt offenbar über den Sommer hinaus Trainer der englischen Nationalmannschaft. Laut einem Bericht der ‚Times‘ wird der 52-jährige Deutsche in Kürze einen neuen Vertrag beim Verband unterzeichnen, der bis nach der Heim-Europameisterschaft 2028 in England, Schottland, Wales und Irland gültig ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rund ein halbes Jahr nach seinem Abschied vom FC Bayern hatte Tuchel das Amt bei den Three Lions zum 1. Januar 2025 angetreten. Trotz vereinzelter Kritik hat der Ex-Bayern und -BVB-Coach eine makellose Bilanz vorzuweisen. Die WM-Qualifikation beendete man mit acht Siegen aus acht Spielen und blieb dabei ohne Gegentreffer. Sein aktueller Kontrakt läuft nach der anstehenden WM aus.

Damit ist auch klar: Mit der Unterschrift hätten sich Gerüchte über ein mögliches Engagement bei Manchester United erledigt. Mit den Red Devils war Tuchel, der auf Vereinsebene in England zwischen 2021 und 2022 den FC Chelsea trainiert hatte, zuletzt in britischen Medien in Verbindung gebracht worden.