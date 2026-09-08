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Der ungewöhnliche Ansah-Poker

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
1 min.
Horst Heldt auf einer PK @Maxppp

Horst Heldt musste im Ablösepoker mit Hull City um den Transfer von Ilyas Ansah (20) in die Trickkiste greifen. „Es gab keinen anderen Verein als Hull City, der in dieser Preiskategorie Interesse an Ansah hatte. Großartig pokern ist dann nicht so einfach, wenn du nur einen Abnehmer hast“, berichtete der Sportchef von Union Berlin laut der ‚Bild‘ in einer Medienrunde am heutigen Dienstag. Am Ende könne man in Köpenick „finanziell sehr zufrieden sein“, so Heldt weiter.

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Dem Vernehmen nach überwies Hull 17 Millionen Euro Sockelablöse nach Berlin, weitere sieben Millionen können als erfolgsabhängige Boni hinzukommen. Laut Heldt ist dies deutlich mehr, als die Engländer zunächst zahlen wollten: „Das war jetzt auch so ein Verein, der aufgestiegen ist und wie alle Aufsteiger eine richtig gute Finanzspritze bekommen hat. Sie haben trotzdem gejammert – weil sie nur 100 Millionen zur Verfügung hatten. Wollten aber zehn oder 20 Spieler dafür kaufen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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