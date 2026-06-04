Eine Bedingung: Benfica verkündet Mourinho-Abgang

Dass José Mourinho bald seine Rückkehr zu Real Madrid feiern könnte, ist jetzt auch von offizieller Seite bestätigt. Benfica verkündet, dass der Coach – sollte Florentino Pérez als Präsident wiedergewählt werden – per Klausel zu den Königlichen wechseln wird: „Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD („Benfica SAD“) teilt mit, dass die Kandidatur von Präsident Florentino Pérez für die Wahlen bei Real Madrid CF die feste Absicht bekundet hat, den Trainer José Mário dos Santos Mourinho Félix zu verpflichten, sollte er die für den 7. Juni 2026 angesetzten Präsidentschaftswahlen des Vereins gewinnen.“

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Tritt dieser Fall ein, kassiert Benfica eine hohe Ablöse. „Sollte dieses Szenario eintreten, erfolgt die Verpflichtung zu einem Wert von 15.000.000 €, was der Ausstiegsklausel des geltenden Sportarbeitsvertrags entspricht“, heißt es weiter Statement des Lissaboner Traditionsklubs.