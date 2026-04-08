Eichhorn-Poker: Nächster Gigant steigt ein

Die nächste Destination kann sich Kennet Eichhorn aussuchen. Nahezu alle europäischen Topklubs haben den 16-Jährigen von Hertha BSC inzwischen auf dem Zettel. Per Ausstiegsklausel ist der Mittelfeldspieler in diesem Sommer für zehn bis zwölf Millionen Euro zu haben. Interessiert sind neben den deutschen Klubs Eintracht Frankfurt, Bayern München, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Dortmund auch internationale Granden.

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Paris St. Germain, der FC Barcelona, Manchester United – die Liste der Spitzenklubs, die den Rechtsfuß wollen, scheint endlos. Und in diese reiht sich in Manchester City jetzt der nächste Gigant ein. Wie Fabrizio Romano berichtet, imponiert das Profil von Eichhorn den Bossen bei den Skyblues. Dort ist Pep Guardiola durchaus dafür bekannt, junge Spieler zu fördern und zu Topstars zu formen.

Ob Eichhorn allerdings eine Soforthilfe wäre, ist fraglich. Schon bei Leverkusen, das im Poker einen ersten Vorstoß gewagt hat, steht eine Leihe zurück zur Alten Dame im Raum, sollte sich Eichhorn für die Werkself entscheiden. In Berlin entwickelt sich der Sechser unter Stefan Leitl prächtig. Vor seiner langwierigen Sprunggelenksverletzung war der Youngster Stammspieler.