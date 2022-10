Uniteds große Pläne im Mittelfeld

Manchester United hat auch im kommenden Sommer großes vor. Wie ‚ESPN‘ berichtet, wollen die Red Devils dann einen weiteren Versuch starten, Frenkie de Jong (25) ins Old Trafford zu lotsen.

Schon im vergangenen Sommer warb United hartnäckig um den Mittelfeldspieler. Der FC Barcelona wollte de Jong auch gerne verkaufen, doch dieser stellte sich quer. Ein Wechsel nach England stand nicht auf seinem Karriereplan. Ob sich das ändert?

Alle wollen Bellingham

Ein weiteres hochgestecktes United-Transferziel fürs Mittelfeld ist laut ‚ESPN‘ Jude Bellingham (19). Am Engländer in Diensten von Borussia Dortmund sind quasi alle europäischen Topklubs dran. Manchester City wähnt sich in der Favoritenrolle, doch auch Real Madrid, der FC Chelsea und der FC Liverpool machen sich Hoffnungen.