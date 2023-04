Ex-BVB-Flirt vor Real-Abschied?

Sergio Arribas (21) von Real Madrid hat das Interesse vom FC Girona geweckt. Wie ‚Relevo‘ berichtet, beobachten die Scouts des Tabellenelften in La Liga den offensiven Mittelfeldspieler der Madrilenen seit einigen Monaten aufmerksam. Auch Borussia Dortmund hatte Arribas vor einiger Zeit auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arribas spielt überwiegend in Madrids Nachwuchsteam Castilla. In der laufenden Saison erzielte der dribbelstarke Spanier 13 Tore und acht Vorlagen in 31 Partien für das Team von Trainer Raúl. Unter Carlo Ancelotti kam der Linksfuß für die Profis von Real zu drei Kurzeinsätzen. Arribas konnte nach Einwechslung im Klub-WM-Halbfinale nach nur 28 Sekunden seinen bisher einzigen Profitreffer erzielen. An Madrid ist er noch bis 2025 gebunden.

Lese-Tipp

Bellinghams Grundsatzentscheidung: Alle Zeichen auf Real