Wie erwartet wird Franco Mastantuono Real Madrid in diesem Sommer verlassen. Der Argentinier ist schon nicht mehr im Aufgebot der Königlichen für das Testspiel gegen den AC Florenz. Laut Fabrizio Romano steht der offensive Mittelfeldspieler vor einer Leihe.

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Wohin es den 18-Jährigen zieht, ist dabei noch nicht klar. Mastantuono soll in einer europäischen Top-Liga bleiben, Interesse bekundet haben neben der Fiorentina auch der AC Mailand und die AS Rom. In der vergangenen Saison absolvierte Mastantuono 35 Partien für Real. Vor einem Jahr hatten die Madrilenen 45 Millionen Euro für den Rechtsaußen an River Plate gezahlt.