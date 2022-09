Schalke holt Karaman zurück in die Bundesliga

Der FC Schalke lotst am Deadline Day Kenan Karaman zurück in die Bundesliga. Wie die Gelsenkirchener vermelden, wechselt der türkische Angreifer von Besiktas in den Ruhrpott. Der 28-Jährige unterschreibt für drei Jahre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach zahlt Schalke nur eine Ablöse, sollten bestimmte Erfolgsfaktoren erfüllt werden. In Istanbul lief der Vertrag des 31-fachen Nationalspielers bis 2024. Nach der TSG Hoffenheim, Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf tritt Karaman bei Schalke nun die dritte Station in Deutschland an.

„Durch die Verpflichtung von Kenan Karaman erweitern wir noch einmal unsere Möglichkeiten in der Angriffsreihe“, erklärt Sportdirektor Rouven Schröder, „Kenan bringt die aus unserer Sicht passende Mischung aus Körperlichkeit und Geschwindigkeit mit und ist damit für alle Positionen in der Offensive eine Option. Neben seiner sportlichen Qualität kann seine Erfahrung von mehr als 100 Bundesliga-Spielen und über 30 Länderspielen im Kampf um den Klassenerhalt ein Faktor werden, gerade in den engen, entscheidenden Momenten.“

„Schalke 04 verbinde ich mit Werten, mit denen ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann: Leidenschaft, Emotionen und ehrlicher Arbeit. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team loslegen zu können – und natürlich freue ich mich auch darauf, wieder auf Frank Kramer zu treffen, mit dem ich bereits erfolgreich zusammengearbeitet habe“, ergänzt Karaman.