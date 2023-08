Neue Kontakte: Union vor Bonucci-Deal?

Union Berlin bastelt vor der ersten Champions League-Saison der Vereinsgeschichte am ganz großen Deal. In den Verhandlungen mit Leonardo Bonucci, der zehn Jahre Königsklasse mit Juventus Turin auf dem Buckel hat, stockte es zuletzt. Inzwischen ist aber wieder Bewegung im Poker um den Innenverteidiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Gianluca Di Marzio gibt es neue Kontakte zwischen Union und dem 36-Jährigen, der auch mit Lazio Rom verhandelt. Bisher hatten die Römer im Werben um Bonucci vorn. Doch inzwischen haben sich die Vorzeichen verändert. Denn dem Bericht zufolge befindet sich der Deal mit dem italienischen Vizemeister in der Schwebe und das Pendel schlägt in Richtung Union aus. Und das offenbar recht deutlich.

Lese-Tipp

Union: England-Gerüchte um Juranovic

Sofern sich die Kräfteverhältnisse nicht mehr ändern, wird Bonucci laut Di Marzio Italien erstmals hinter sich lassen und in der Bundesliga aufschlagen. Derzeit ist Union bemüht, eine endgültige Einigung mit dem Routinier zu erzielen. Anders als noch vor einigen Tagen zeichnet sich der Sensationstransfer so langsam am Horizont ab.