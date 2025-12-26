Menü Suche
FC Bayern: Tah schwärmt von Kompany

von Luca Hansen - Quelle: az
Jonathan Tah im Trikot des FC Bayern @Maxppp

Jonathan Tah hat sich auch dank Trainer Vincent Kompany für einen Wechsel zum FC Bayern München entschieden. „Vincent Kompany war ein ausschlaggebender Punkt für meinen Wechsel, weil er mich überzeugt hat und ich gespürt habe, dass ich unter ihm noch mal wachsen und besser werden kann“, betont der Innenverteidiger gegenüber der ‚az‘. Vom Belgier habe er schon viel gelernt: „Die Aktivität, die wir beim Verteidigen haben, die Art und Weise, wie wir gemeinsam als Mannschaft verteidigen, was er einfordert, auch von den Offensivspielern, wie viel sie mitmachen müssen.“

Auch von der Mannschaft schwärmt Tah: „Die Qualität im Training ist überragend - und die Intensität. Die habe ich auf diese Art und Weise noch nie erlebt.“ Der 29-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen an die Säbener Straße und hat sich beim Rekordmeister direkt zum Leistungsträger entwickelt.

