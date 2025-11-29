Boniface: „Was mich wirklich ärgert“

Victor Boniface (24) ist mit seiner bisherigen Performance bei Leihklub Werder Bremen nicht restlos zufrieden. Dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ sagt der Stürmer: „Nicht nur ich, jeder Fußballspieler will so oft es geht, spielen. Aber der Trainer hat seine Pläne. Ob Sie es glauben oder nicht: Ob ich in der Startelf spiele oder nicht, spielt keine Rolle, ob ich Vollgas gebe. Jeder kennt mich, jeder kennt meine Stärken. Ich versuche immer 100 Prozent zu geben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Boniface betont: „Was mich wirklich ärgert, ist, dass ich noch kein Tor gemacht habe. Wobei für mich klar ist: Boni steht nicht nur für Tore und Assists.“ Bis zum Saisonende ist Boniface von Bayer Leverkusen ausgeliehen. Für welchen Klub er im Anschluss auflaufen wird, ist noch offen: „Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ich nehme das Leben Schritt für Schritt. Ich will diese Saison ohne Verletzungen spielen, dann sehen wir, was passiert. Ich habe noch einen Vertrag in Leverkusen, nach der Saison sehen wir weiter.“