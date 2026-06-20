Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Rabatt für Köln-Profi?

von Simon Martis - Quelle: campo.dk
Rasmus Carstensen @Maxppp

Die Zukunft von Rasmus Carstensen beim 1. FC Köln ist weiterhin ungeklärt. Wie das dänische Portal ‚campo.dk‘ berichtet, hat Aarhus GF die Kaufoption für den ausgeliehenen Rechtsverteidiger verstreichen lassen. Auf einen Verbleib des 25-Jährigen wollen die Dänen deshalb aber offenbar nicht verzichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aarhus-Sportdirektor Carsten Jensen bestätigte laufende Gespräche mit dem FC und zeigte sich optimistisch: „Der Dialog läuft gut. Ich habe einen guten Austausch mit Köln. Und das Ziel ist natürlich, dass wir eine Einigung erzielen.“ Dem Bericht zufolge hofft der dänische Klub auf eine neue Vereinbarung, nachdem die ursprünglich vereinbarte Kaufoption nicht gezogen wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Superliga
Köln
AGF
Rasmus Bjerregaard Carstensen

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Superliga Superliga
Köln Logo 1. FC Köln
AGF Logo Aarhus GF
Rasmus Bjerregaard Carstensen Rasmus Bjerregaard Carstensen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert