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Leipzig-Star muss auf die Tribüne

von Tom Steinmetzler - Quelle: Bild
Ezechiel Banzuzi für RB Leipzig im Einsatz @Maxppp

Ezechiel Banzuzi muss weiter auf sein Länderspieldebüt für die Demokratische Republik Kongo warten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 21-jährige Profi von RB Leipzig noch immer nicht die Freigabe der FIFA für seinen Verbandswechsel erhalten. Da noch „letzte Details“ fehlen, durfte Banzuzi beim Auftakt der Qualifikation für den Afrika-Cup gegen Äquatorialguinea (2:0) nur auf der Tribüne Platz nehmen.

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Banzuzi hatte sich Anfang September für einen Nationenwechsel zum Heimatland seiner Eltern entschieden. Zuvor war der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler in den Jugend-Nationalmannschaften der Niederlande aktiv. In der U21 der Elftal hat Banzuzi elf Spiele absolviert und dabei einen Treffer erzielt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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