Bundesliga
BVB: Startelf-Entscheidung bei Nwaneri
@Maxppp
Ethan Nwaneri geht sein erstes Bundesligaspiel von der Bank aus an. Wie aus der offiziellen Startelf von Borussia Dortmund hervorgeht, bleibt der englische Last Minute-Neuzugang in der Partie bei der TSG Hoffenheim (15:30 Uhr) erstmal draußen.
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⚠️ Unsere Aufstellung Für Hoffenheim! pic.twitter.com/Tx3IyiFR3t— Borussia Dortmund (@BVB) September 5, 2026
Trainer Niko Kovac richtet seine Elf nach dem Ausfall von Giannis Konstantelias defensiver aus. Filippo Mané rückt ins Team – Daniel Svensson und Maximilian Beier dafür jeweils eine Position weiter nach vorne.
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