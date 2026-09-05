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Bundesliga

BVB: Startelf-Entscheidung bei Nwaneri

von Lukas Hörster
Nwaneri beim Aufwärmen @Maxppp
Hoffenheim 2-3 BVB

Ethan Nwaneri geht sein erstes Bundesligaspiel von der Bank aus an. Wie aus der offiziellen Startelf von Borussia Dortmund hervorgeht, bleibt der englische Last Minute-Neuzugang in der Partie bei der TSG Hoffenheim (15:30 Uhr) erstmal draußen.

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Trainer Niko Kovac richtet seine Elf nach dem Ausfall von Giannis Konstantelias defensiver aus. Filippo Mané rückt ins Team – Daniel Svensson und Maximilian Beier dafür jeweils eine Position weiter nach vorne.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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