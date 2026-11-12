Bundesliga
Nächstes Toptalent für den RB-Kosmos
1 min.
@Maxppp
Red Bull Salzburg hat das nächste junge Talent an Land gezogen. Wie der österreichische Bundesligist vermeldet, wechselt der südkoreanische Offensivspieler Jiho Kim im kommenden Sommer von Daejeon Hana Citizen in die Mozartstadt.
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FC Red Bull Salzburg @RedBullSalzburg – 09:06
OFFIZIELL: Der FC Red Bull Salzburg verpflichtet den südkoreanischen Offensivspieler Jiho Kim! 🇰🇷Bei X ansehen
Der 17-Jährige wechselt im Sommer 2027 von Daejeon Hana Citizen zu den Roten Bullen und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.
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Der 17-Jährige wechselt im Sommer 2027 von Daejeon Hana Citizen zu den Roten Bullen und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.
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Der 17-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar und kann sowohl auf beiden Flügeln als auch im Sturmzentrum spielen. Über die Ablöse für den südkoreanischen U17-Nationalspieler ist nichts bekannt.
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