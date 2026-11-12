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Offiziell Bundesliga

Nächstes Toptalent für den RB-Kosmos

von Martin Schmitz - Quelle: redbullsalzburg.at
1 min.
Salzburg-Fans feiern @Maxppp

Red Bull Salzburg hat das nächste junge Talent an Land gezogen. Wie der österreichische Bundesligist vermeldet, wechselt der südkoreanische Offensivspieler Jiho Kim im kommenden Sommer von Daejeon Hana Citizen in die Mozartstadt.

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FC Red Bull Salzburg
OFFIZIELL: Der FC Red Bull Salzburg verpflichtet den südkoreanischen Offensivspieler Jiho Kim! 🇰🇷

Der 17-Jährige wechselt im Sommer 2027 von Daejeon Hana Citizen zu den Roten Bullen und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

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Der 17-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar und kann sowohl auf beiden Flügeln als auch im Sturmzentrum spielen. Über die Ablöse für den südkoreanischen U17-Nationalspieler ist nichts bekannt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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