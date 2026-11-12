Nächstes Toptalent für den RB-Kosmos

Red Bull Salzburg hat das nächste junge Talent an Land gezogen. Wie der österreichische Bundesligist vermeldet, wechselt der südkoreanische Offensivspieler Jiho Kim im kommenden Sommer von Daejeon Hana Citizen in die Mozartstadt.

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Der 17-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar und kann sowohl auf beiden Flügeln als auch im Sturmzentrum spielen. Über die Ablöse für den südkoreanischen U17-Nationalspieler ist nichts bekannt.