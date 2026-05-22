Mega-Quote: Heidenheim macht ein Schnäppchen

Der 1. FC Heidenheim bedient sich in Liga drei. Wie ‚RevierSport‘ berichtet, ist sich der Bundesliga-Absteiger mit Oualid Mhamdi (23) vom SC Verl einig. ‚Sky‘ bestätigt den bevorstehenden Wechsel und ergänzt, dass der Rechtsverteidiger an der Brenz bis 2030 unterschreibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mhamdi markiert in der abgelaufenen Spielzeit als Defensivakteur bemerkenswerte 18 Torbeteiligungen (zehn Tore, acht Vorlagen). Aufgrund seines auslaufenden Kontrakts wird keine Ablöse für den Marokkaner fällig.