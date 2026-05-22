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Bundesliga

Mega-Quote: Heidenheim macht ein Schnäppchen

von Julian Jasch - Quelle: RevierSport | Sky
Oualid Mhamdi für Verl im Einsatz @Maxppp

Der 1. FC Heidenheim bedient sich in Liga drei. Wie ‚RevierSport‘ berichtet, ist sich der Bundesliga-Absteiger mit Oualid Mhamdi (23) vom SC Verl einig. ‚Sky‘ bestätigt den bevorstehenden Wechsel und ergänzt, dass der Rechtsverteidiger an der Brenz bis 2030 unterschreibt.

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Mhamdi markiert in der abgelaufenen Spielzeit als Defensivakteur bemerkenswerte 18 Torbeteiligungen (zehn Tore, acht Vorlagen). Aufgrund seines auslaufenden Kontrakts wird keine Ablöse für den Marokkaner fällig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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