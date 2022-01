Bayerns Motika: Belgrad bietet – HSV im Rennen

Nemanja Motika könnte den FC Bayern am Deadline Day noch verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, bietet Roter Stern Belgrad zwei Millionen Euro für den 18-jährigen Offensivmann, der in der laufenden Regionalliga-Saison schon 23 Scorerpunkte in 24 Spielen für Bayern II sammelte.

Neben Roter Stern führt eine Fährte laut ‚Sky‘ auch zum Hamburger SV, der noch „im Rennen“ sei. Schon im Dezember hatte sich der Zweitligist – ebenso wie Werder Bremen und der FC Augsburg – nach Motika erkundigt. In München scheint man vom Durchbruch des serbischen Junioren-Nationalspielers nicht überzeugt zu sein.