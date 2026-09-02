Ex-Wolfsburger Rodríguez vor Rückkehr

Ricardo Rodríguez kehrt offenbar an seine alte Wirkungsstätte zurück. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, steht der 34-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Turin. Da der Linksverteidiger nach Ablauf seines Kontrakts bei Betis Sevilla vertragslos ist, wird keine Ablösesumme fällig.

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Die Turiner rechnen noch am heutigen Mittwoch mit der Unterschrift des Schweizer Nationalspielers, der bereits von 2020 bis 2024 für Die Granatroten spielte. Auch West Ham United hatte sich um Rodríguez bemüht, entschied sich jedoch für eine Verpflichtung von Adama Boiro (24) von Athletic Bilbao.