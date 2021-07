Albrighton verlängert in Leicester

Marc Albrighton hat seinen Vertrag bei Leicester City bis 2024 verlängert. Ursprünglich wäre sein Kontrakt im kommenden Jahr ausgelaufen. Seit 2014 gehört der 31-Jährige dem Klub aus den East Midlands an.

Albrighton war auch Teil des Teams, das 2016 sensationell die Meisterschaft in der Premier League gewann. Insgesamt kommt der Flügelspieler inzwischen auf 287 Einsätze für Leicester City und Aston Villa in Englands Eliteliga.

We're pleased to confirm that Marc Albrighton has signed a new contract with the Football Club until 2024! 🙌✅