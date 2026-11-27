Die fehlende sportliche Perspektive bei Tottenham Hotspur bewegte Luka Vuskovic dazu, den Klub im Sommer in Richtung Brighton & Hove Albion zu verlassen. Im Interview mit ‚Sky Sports‘ erklärt der ehemalige Hamburger: „Sie (Tottenhams Klubführung, Anm. d. Red.) haben mir gesagt, dass sie mich nicht im Team sehen. Also hat es für mich keinen Sinn gemacht, um einen Platz in der Mannschaft zu kämpfen.“ Der 19-Jährige wechselte im Sommer für 54 Millionen Euro von London nach Brighton.

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Eine folgenschwere Fehleinschätzung der Spurs? Vuskovic überzeugt bislang in der Premier League mit starken Leistungen und soll Medienberichten zufolge das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs geweckt haben. Neben dem FC Liverpool und dem FC Chelsea werden auch Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Bayern als mögliche Interessenten gehandelt. Sein Vertrag bei Brighton läuft noch bis 2031.