Trotz Bayer-Rückkauf: Alajbegovic sagt neuem Klub zu

Nach einer starken Saison in Österreich, wo er zum Newcomer der Saison gewählt wurde, hat Bayer Leverkusen die Rückkauf-Klausel für Kerim Alajbegovic gezogen. Die Rückkehr des 18-Jährigen von seinem einjährigen Aufenthalt bei RB Salzburg war der Werkself immerhin acht Millionen Euro wert. Ob der Offensivspieler jemals wieder für den Bundesligisten auflaufen wird, ist jedoch unklar. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ beabsichtigt Alajbegovic einen Wechsel in die Serie A. Demnach soll er einem Vertragsangebot der AS Rom zugestimmt haben. Der dreifache italienische Meister beobachtet den gebürtigen Kölner schon länger.

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Die Giallorossi wollen im Sommer vor allem in junge Spieler investieren. Alajbegovic ist offenbar vom Projekt in der italienischen Hauptstadt angetan. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ sieht er den aktuellen Tabellenfünften der Serie A als perfekten Ort für seine Entwicklung. Zudem soll ihn Trainer Gian Piero Gasperini als Stammspieler einplanen. Neben Alajbegovic haben die Römer auch Montrell Culbreath (18) aus Leverkusen auf dem Zettel. Ebenso wecken Xaver Schlager (28) und Antonio Nusa (21/beide RB Leipzig) aus der Bundesliga ihr Interesse. Die Spur zu Alajbegovic ist aber am heißesten.

Dabei hatte der Bosnier eigentlich in Leverkusen seinen großen Durchbruch geplant. „Hier sind schon viele junge Spieler ganz groß herausgekommen. Dieses Ziel habe auch ich“, wurde er Ende März zitiert, als der Rückkauf offiziell bekanntgegeben wurde. Dieses Vorhaben könnte er nun gegen einen Transfer ins Stadio Olimpico eintauschen. Damit dieser konkret wird, müssen sich die Vereine noch über eine Ablöse einig werden.

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30 Millionen für Alajbegovic?

Angesichts des großen Invests für seine Rückkehr und eines Vertrags bis 2031 dürften die Leverkusener in den Verhandlungen hartnäckig auftreten. Dem ‚Corriere dello Sport‘ zufolge will Bayer mit seinem Offensiv-Juwel 30 Millionen Euro einstreichen. Die Vermittler aus Rom haben bereits Kontakt zu den Rheinländern aufgenommen. Mit beiden Mailänder Vereinen und der SSC Neapel sind weitere italienische Topklubs im Rennen um Alajbegovic.