Ein Transfer mit Verspätung: Leipzigs Plan mit Elmas

RB Leipzig beschäftigt sich offenbar schon länger mit der Personalie Eljif Elmas. Wie ‚Sky‘ berichtet, kam es bereits im vergangenen Sommer zu einem Treffen zwischen dem Spieler der SSC Neapel und Ex-Sportchef Max Eberl. Der Transfer sei schlussendlich an Budgetgründen gescheitert.

Mit einer halbjährigen Verspätung soll der Deal nun aber über die Bühne gehen. Nach übereinstimmenden Berichten sind sich alle Parteien einig. Je nach Quelle werden 23 bis 25 Millionen Euro Ablöse fällig, Elmas unterschreibt bis 2028.

Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis bestätigte bereits laut Fabrizio Romano: „Wir haben Elmas verkauft, es ist erledigt. Er will immer spielen, also haben wir uns entschieden, dass wir ihn gehen lassen.“

Verkündung vorm Jahresende?

Offiziell ist der Deal aber noch nicht. ‚Sky‘ zufolge möchte RB beim 24-jährigen Nordmazedonier jedoch nun schnell Nägel mit Köpfen machen. Der Plan des Bundesliga-Vierten sehe vor, dass Elmas mit der Mannschaft ins Wintertrainingslager reist, das am 2. Januar beginnt. Dass dies klappt, sei aber nicht garantiert, schließlich müssen Medizincheck und Vertragsunterschrift noch erledigt werden.

Elmas ist ein flexibel einsetzbarer Spieler, der in Neapel bereits auf verschiedenen Positionen im Mittelfeld als auch auf den Flügeln auflief. In Leipzig wird der 56-fache Nationalspieler den Kaderplatz von Emil Forsberg übernehmen, der zu den New York Red Bulls wechselt.