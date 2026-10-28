Menü Suche
Kommentar 6
DFB-Pokal

Überraschung: Saison-Debüt beim FC Bayern

von Lukas Hörster
Hiroki Ito im Bayern-Trikot @Maxppp

Der FC Bayern greift beim heutigen DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg (20:45 Uhr) erstmals in dieser Saison auf Hiroki Ito in der Startelf zurück. Im bisherigen Saisonverlauf sammelte der 27-jährige Innenverteidiger lediglich drei Kurzeinsätze als Einwechselspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ito war 2024 für 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach München gekommen. Gleich drei Mittelfußbrüche warfen den Japaner immer wieder zurück. Womöglich schon im Winter, spätestens aber im kommenden Sommer ist der Linksfuß ein Verkaufskandidat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

DFB-Pokal
Bundesliga
FC Bayern
Hiroki Ito

Weitere Infos

DFB-Pokal DFB-Pokal
Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Hiroki Ito Hiroki Ito
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert