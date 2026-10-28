Überraschung: Saison-Debüt beim FC Bayern

Der FC Bayern greift beim heutigen DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg (20:45 Uhr) erstmals in dieser Saison auf Hiroki Ito in der Startelf zurück. Im bisherigen Saisonverlauf sammelte der 27-jährige Innenverteidiger lediglich drei Kurzeinsätze als Einwechselspieler.

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Ito war 2024 für 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach München gekommen. Gleich drei Mittelfußbrüche warfen den Japaner immer wieder zurück. Womöglich schon im Winter, spätestens aber im kommenden Sommer ist der Linksfuß ein Verkaufskandidat.