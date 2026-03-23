Menü Suche
Kommentar
FT-Kurve Bundesliga

Zahlreiche Premieren: Die FT-Topelf des 27. Spieltags

Auch am 27. Spieltags schaffen es einige Spieler zum ersten Mal in die FT-Topelf. Gespickt ist die Auswahl mit Akteuren der Mannschaften, die am Wochenende hohe Siege einfuhren.

von Die Redaktion
1 min.
Serge Gnabry und Brajan Gruda @Maxppp

Spieler des Spieltags: Brajan Gruda

Am Freitagabend kam es zum Duell zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim. Mit Blick auf die Tabelle eigentlich eine Partie auf Augenhöhe, am Ende setzten sich die Sachsen aber mit 5:0 deutlich durch. Einen großen Anteil daran hatte Brajan Gruda.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwei eigene Treffer und ein Assist sprechen für sich. Darüber hinaus brachte er 67 Prozent seiner Dribblings durch und gewann ein Drittel seiner 18 Zweikämpfe. Für einen Offensivspieler absolute Spitzenwerte.

RB Leipzig
Brajan #Gruda schnürt seinen ersten #Bundesliga-Doppelpack und legt noch einen Assist drauf! 😤💪

#RBLTSG @Bundesliga_DE
Bei X ansehen

Die FT-Topelf

defaultAltAttribute
Wer war euer Spieler des 27. Spieltags in der Bundesliga?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Die Tabelle der Bundesliga

Tabelle Gesamt Bundesliga

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo FC Bayern FC Bayern 70 27 +72 22 4 1 97 25
2 Logo BVB BVB 61 27 +30 18 7 2 58 28
3 Logo Stuttgart Stuttgart 53 27 +20 16 5 6 56 36
4 Logo RB Leipzig RB Leipzig 50 27 +18 15 5 7 53 35
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 50 27 +15 15 5 7 54 39
6 Logo Leverkusen Leverkusen 46 27 +16 13 7 7 52 36
7 Logo Frankfurt Frankfurt 38 27 -1 10 8 9 50 51
8 Logo Freiburg Freiburg 37 27 -5 10 7 10 39 44
9 Logo Union Berlin Union Berlin 31 27 -15 8 7 12 31 46
10 Logo Augsburg Augsburg 31 27 -17 9 4 14 33 50
11 Logo Mainz 05 Mainz 05 30 27 -9 7 9 11 33 42
12 Logo Hamburg Hamburg 30 27 -9 7 9 11 31 40
13 Logo M'gladbach M'gladbach 29 27 -13 7 8 12 33 46
14 Logo Bremen Bremen 28 27 -17 7 7 13 30 47
15 Logo Köln Köln 26 27 -9 6 8 13 38 47
16 Logo St. Pauli St. Pauli 24 27 -20 6 6 15 24 44
17 Logo Wolfsburg Wolfsburg 21 27 -22 5 6 16 35 57
18 Logo Heidenheim Heidenheim 15 27 -34 3 6 18 27 61
Komplette Rangliste

Die Ergebnisse im Überblick

  • RB Leipzig - TSG Hoffenheim 5:0
  • VfL Wolfsburg - Werder Bremen 0:1
  • FC Bayern - Union Berlin 4:0
  • 1.FC Köln - Borussia M’gladbach 3:3
  • Heidenheim - Bayer Leverkusen 3:3
  • Borussia Dortmund - HSV 3:2
  • Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2:1
  • FC St. Pauli - SC Freiburg 1:2
  • FC Augsburg - VfB Stuttgart 2:5
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Brajan Gruda

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Brajan Gruda Brajan Gruda
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert