Zahlreiche Premieren: Die FT-Topelf des 27. Spieltags

Auch am 27. Spieltags schaffen es einige Spieler zum ersten Mal in die FT-Topelf. Gespickt ist die Auswahl mit Akteuren der Mannschaften, die am Wochenende hohe Siege einfuhren.
1 min.
@Maxppp
Spieler des Spieltags: Brajan Gruda
Am Freitagabend kam es zum Duell zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim. Mit Blick auf die Tabelle eigentlich eine Partie auf Augenhöhe, am Ende setzten sich die Sachsen aber mit 5:0 deutlich durch. Einen großen Anteil daran hatte Brajan Gruda.
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Zwei eigene Treffer und ein Assist sprechen für sich. Darüber hinaus brachte er 67 Prozent seiner Dribblings durch und gewann ein Drittel seiner 18 Zweikämpfe. Für einen Offensivspieler absolute Spitzenwerte.
RB Leipzig @RBLeipzig – 21/03
Brajan #Gruda schnürt seinen ersten #Bundesliga-Doppelpack und legt noch einen Assist drauf! 😤💪Bei X ansehen
#RBLTSG @Bundesliga_DE
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Die FT-Topelf
Wer war euer Spieler des 27. Spieltags in der Bundesliga?
Bild wird erstellt
Die Tabelle der Bundesliga
Tabelle Gesamt Bundesliga
|#
|Mannschaft
|Pkt
|Sp.
|+/-
|S
|U
|N
|Tore
|GT
|1
|FC Bayern
|70
|27
|+72
|22
|4
|1
|97
|25
|2
|BVB
|61
|27
|+30
|18
|7
|2
|58
|28
|3
|Stuttgart
|53
|27
|+20
|16
|5
|6
|56
|36
|4
|RB Leipzig
|50
|27
|+18
|15
|5
|7
|53
|35
|5
|Hoffenheim
|50
|27
|+15
|15
|5
|7
|54
|39
|6
|Leverkusen
|46
|27
|+16
|13
|7
|7
|52
|36
|7
|Frankfurt
|38
|27
|-1
|10
|8
|9
|50
|51
|8
|Freiburg
|37
|27
|-5
|10
|7
|10
|39
|44
|9
|Union Berlin
|31
|27
|-15
|8
|7
|12
|31
|46
|10
|Augsburg
|31
|27
|-17
|9
|4
|14
|33
|50
|11
|Mainz 05
|30
|27
|-9
|7
|9
|11
|33
|42
|12
|Hamburg
|30
|27
|-9
|7
|9
|11
|31
|40
|13
|M'gladbach
|29
|27
|-13
|7
|8
|12
|33
|46
|14
|Bremen
|28
|27
|-17
|7
|7
|13
|30
|47
|15
|Köln
|26
|27
|-9
|6
|8
|13
|38
|47
|16
|St. Pauli
|24
|27
|-20
|6
|6
|15
|24
|44
|17
|Wolfsburg
|21
|27
|-22
|5
|6
|16
|35
|57
|18
|Heidenheim
|15
|27
|-34
|3
|6
|18
|27
|61
Die Ergebnisse im Überblick
- RB Leipzig - TSG Hoffenheim 5:0
- VfL Wolfsburg - Werder Bremen 0:1
- FC Bayern - Union Berlin 4:0
- 1.FC Köln - Borussia M’gladbach 3:3
- Heidenheim - Bayer Leverkusen 3:3
- Borussia Dortmund - HSV 3:2
- Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2:1
- FC St. Pauli - SC Freiburg 1:2
- FC Augsburg - VfB Stuttgart 2:5
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