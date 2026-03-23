Zahlreiche Premieren: Die FT-Topelf des 27. Spieltags

Spieler des Spieltags: Brajan Gruda

Am Freitagabend kam es zum Duell zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim. Mit Blick auf die Tabelle eigentlich eine Partie auf Augenhöhe, am Ende setzten sich die Sachsen aber mit 5:0 deutlich durch. Einen großen Anteil daran hatte Brajan Gruda.

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Zwei eigene Treffer und ein Assist sprechen für sich. Darüber hinaus brachte er 67 Prozent seiner Dribblings durch und gewann ein Drittel seiner 18 Zweikämpfe. Für einen Offensivspieler absolute Spitzenwerte.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 27. Spieltags in der Bundesliga? Brajan Gruda (RB Leipzig) Deniz Undav (VfB Stuttgart) Serge Gnabry (FC Bayern) Mio Backhaus (Werder Bremen) Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

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