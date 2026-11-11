Die Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und Florian Zahn wurde heute vorzeitig beendet. Wie die Münchner mitteilen, haben sich der bisherige Teamleiter Scouting und Kaderplanung Nachwuchsfußball und der Rekordmeister „einvernehmlich auf eine Beendigung ihrer Zusammenarbeit verständigt“.

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„Florian hat mit seinem Team in den vergangenen Jahren viele talentierte Spieler entdeckt, die den Weg in den Profifußball gefunden haben oder kurz davor sind. Wir bedanken uns bei ihm für seine Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, so Sportdirektor Christoph Freund. Zahn selbst kommt auch zu Wort: „Nach sieben Jahren im Verein fühlt es sich richtig an, meinem Streben nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung nachzugehen. Ich freue mich auf das, was kommt und bleibe dem FC Bayern tief verbunden.“