Im Vorfeld der Partie beim Hamburger SV (15:30 Uhr) hat sich Sportvorstand Max Eberl heute zur erneuten Verletzung von Jamal Musiala beim FC Bayern geäußert. Bei ‚Sky‘ sagte Eberl: „Es ist eine menschliche Tragödie. Wir geben Jamal jetzt die Zeit und den Raum, abzuschalten und stärker zurückzukommen. (…) Wir alle im Verein wollen Ruhe und Zusammenhalt. Es ist genug gesprochen worden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gesprochen wurde in den vergangenen Wochen vor allem von den Bayern-Bossen über Musiala. Der 23-Jährige hat sich jetzt erneut einen Muskelfaserriss zugezogen, wird wieder wochenlang ausfallen. Uli Hoeneß und Co. hatten schon zuvor die Frage aufgeworfen, ob Musiala zu seiner alten Leistungsfähigkeit zurückkommen kann.