Spur immer heißer: Bayern will den neuen Kaká

Im Werben um Samuel Martínez bekommt der FC Bayern finanzstarke Konkurrenz aus England. Nach Informationen der ‚tz‘ haben inzwischen auch der FC Arsenal und Tottenham Hotspur ihre Visitenkarte beim 17-jährigen offensiven Mittelfeldspieler abgegeben.

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Die Premier League-Klubs sollen sich am Sonntag in den Poker eingeschaltet haben, als Martínez mit Kolumbien das Finale der U17-Südamerikameisterschaft gegen Argentinien gewann. Zum 4:0-Sieg steuerte der Rechtsfuß einen Assist bei.

Loses Interesse soll es auch vom FC Liverpool und Borussia Dortmund geben, das Duo zögert laut der ‚tz‘ aktuell aber. Auch mit dem FC Chelsea wurde er schon in Verbindung gebracht.

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Vergleiche mit Kaká

Beim FC Bayern scheint man unterdessen eine äußerst hohe Meinung von Martínez zu haben. FCB-Verantwortliche vergleichen ihn „sogar schon mit Brasilien-Legende Kaká“, berichtet die Münchner Zeitung.

Ansätze des ehemaligen Profis vom AC Mailand und Real Madrid, der mit „Eleganz, unnachahmlichen Dribblings, schnellem Antritt und Torgefahr“ glänzte, seien auch bei Martínez zu erkennen.

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Das Offensivtalent, aktuell für die U20 des kolumbianischen Klubs Atlético Nacional am Ball, will der ‚tz‘ zufolge in den kommenden Wochen eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Beraten wird Martínez, der nach seinem 18. Geburtstag im April 2027 nach Deutschland wechseln dürfte, vom bayerischen Berater Daniel Neumüller.