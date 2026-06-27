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Offiziell Ligue 1

Brest präsentiert neuen Coach

von Daniel del Federico
1 min.
Julien Lachuer @Maxppp

Stade Brest setzt bei der Neubesetzung des Trainerpostens auf Kontinuität. Wie der französische Erstligist mitteilt, steigt der bisherige Assistenztrainer Julien Lachuer zum Chefcoach auf. Der 49-Jährige unterschreibt bei den Bretonen einen Vertrag bis 2028.

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Für Lachuer ist es die erste Station als Cheftrainer. Seit Januar 2023 assistierte er seinem Vorgänger Eric Roy, der nach einem enttäuschenden Abschneiden auf Rang zwölf in der abgelaufenen Ligue 1-Saison seinen Hut nehmen musste.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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