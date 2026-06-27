Brest präsentiert neuen Coach

Stade Brest setzt bei der Neubesetzung des Trainerpostens auf Kontinuität. Wie der französische Erstligist mitteilt, steigt der bisherige Assistenztrainer Julien Lachuer zum Chefcoach auf. Der 49-Jährige unterschreibt bei den Bretonen einen Vertrag bis 2028.

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𝗝𝘂𝗹𝗶𝗲𝗻 𝗟𝗮𝗰𝗵𝘂𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗲́ 𝗱’𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗥𝗼𝘆 🔴⚪



Le Stade Brestois est heureux d’officialiser la nomination de Julien Lachuer au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle pour les 2 prochaines saisons.

Souhaitée par Éric Roy avant sa… pic.twitter.com/a0VNbBwmk3 — Stade Brestois 29 (@SB29) June 27, 2026

Für Lachuer ist es die erste Station als Cheftrainer. Seit Januar 2023 assistierte er seinem Vorgänger Eric Roy, der nach einem enttäuschenden Abschneiden auf Rang zwölf in der abgelaufenen Ligue 1-Saison seinen Hut nehmen musste.