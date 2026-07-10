Neuer Verein für Ex-Paulianer Sinani?

Danel Sinani hat einen neuen Arbeitgeber in Aussicht. Wie die italienische Tageszeitung ‚Il Secolo XIX‘ berichtet, steht ein Wechsel zu Sampdoria Genua kurz bevor. Nach der Verpflichtung von Lorenzo Insigne (35) sucht der italienische Zweitligist nach einem weiteren Neuzugang für die Offensive. Der luxemburgische Nationalspieler ist nach Auslauf seines Vertrags bei St. Pauli ablösefrei zu haben.

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Sinani, der für die Kiezkicker in 70 Pflichtspielen acht Treffer erzielte, hält seine Optionen jedoch noch offen. Der 29-Jährige verhandelt parallel mit dem FC Metz, da ihn sein luxemburgischer Landsmann und Trainer Luc Holtz unbedingt von einem Wechsel überzeugen will. Sollte sich der Angreifer gegen das Engagement in Italien entscheiden, würde sich der Fokus von Sampdoria auf Ihlas Bebou richten. Der 32-jährige Stürmer ist nach seinem Vertragsende bei der TSG Hoffenheim in diesem Sommer ebenfalls ohne neuen Verein.