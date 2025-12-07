BVB: Guirassy zurück in der Startelf

Bei der heutigen Bundeliga-Partie gegen die TSG Hoffenheim setzt Niko Kovac wieder auf Serhou Guirassy. Wie Borussia Dortmund offiziell bestätigt, steht der Topstürmer gegen die Kraichgauer in der Startaufstellung. Bei der Pokalniederlage gegen Bayer Leverkusen (0:1) durfte noch Fábio Silva ran.

Guirassy kam gegen die Werkself erst in der 67. Minute in die Partie, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Am vergangenen Wochenende sorgte der 29-Jähgrige für Aufsehen, als er seinem Trainer nach der Auswechslung den Handschlag verweigerte. „Dass ein Spieler nicht immer unbedingt rausmöchte, das verstehe ich. Aber Serhou und ich sind ein Herz und eine Seele. Es ist alles wieder gut. Wir haben das nach dem Spiel geregelt“, so Kovac.