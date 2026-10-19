Menü Suche
Kommentar 1
UEFA Champions League

FC Bayern: Update bei Neuer

von Fabian Ley - Quelle: Sky
1 min.
Manuel Neuer kehrt in die Nationalelf zurück @Maxppp
FC Bayern Arsenal

Die Chancen steigen weiter, dass Manuel Neuer beim anstehenden Champions League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal (Mittwoch, 21 Uhr) im Tor des deutschen Rekordmeisters stehen wird. Der 40-Jährige ist laut ‚Sky‘ am heutigen Montag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ein Einsatz hänge nun davon ab, wie sein zuletzt angeschlagener Fuß reagiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Samstag war der Weltmeister von 2014 gegen RB Leipzig von Jonas Urbig vertreten worden. Sportvorstand Max Eberl äußerte sich nach dem 6:1-Sieg gegen die Sachsen noch vorsichtig mit Blick auf Neuers Fitness: „Es ist einfach bisschen Flüssigkeit im Fuß gewesen. Es hat für heute noch nicht gereicht. Wir schauen mal, ob es bis Mittwoch reicht.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Bundesliga
FC Bayern
Manuel Neuer

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Manuel Neuer Manuel Neuer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert