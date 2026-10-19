Die Chancen steigen weiter, dass Manuel Neuer beim anstehenden Champions League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal (Mittwoch, 21 Uhr) im Tor des deutschen Rekordmeisters stehen wird. Der 40-Jährige ist laut ‚Sky‘ am heutigen Montag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ein Einsatz hänge nun davon ab, wie sein zuletzt angeschlagener Fuß reagiert.

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Am Samstag war der Weltmeister von 2014 gegen RB Leipzig von Jonas Urbig vertreten worden. Sportvorstand Max Eberl äußerte sich nach dem 6:1-Sieg gegen die Sachsen noch vorsichtig mit Blick auf Neuers Fitness: „Es ist einfach bisschen Flüssigkeit im Fuß gewesen. Es hat für heute noch nicht gereicht. Wir schauen mal, ob es bis Mittwoch reicht.“