Bericht: PSG fasst knallharten Maza-Entschluss
Mit öffentlichen Sympathiebekundungen in Richtung Paris St. Germain heizte Ibrahim Maza zuletzt die Transfergerüchte an. Sein Vater ging offenbar noch darüber hinaus.
„Natürlich wäre es ein riesiger Traum, eines Tages für einen so großen Verein zu spielen. Ich denke, wir alle wissen, was für ein riesiger Verein Paris ist“, machte Ibrahim Maza um seine Karriereziele zuletzt keinen Hehl. Laut einem Medienbericht ist aber zumindest dieser Traum vorerst ausgeträumt.
Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat Paris St. Germain der Verpflichtung des Unterschiedsspielers von Bayer Leverkusen eine deutliche und endgültige Absage erteilt. Grund dafür sei das Verhandlungsgebaren der Spielerseite gewesen.
Campos verärgert
Demnach soll die Werkself gemeinsam mit Mazas Vater die Beratungsagentur Stella eingeschaltet haben, um „den ursprünglichen Verhandlungsrahmen zu umgehen“. Eim Vorgehen, das vor allem beim Pariser Kaderplaner Luís Campos übel aufstieß, so Tavolieri.
Mehr noch: Campos „soll beschlossen haben, die Gespräche zu beenden“. Der Sportdirektor sei der Ansicht, dass die Vorgehensweise „nicht mit der Art und Weise vereinbar sei, wie PSG seine Spielerverpflichtungen handhabe“.
Gegenüber Tavolieri dementiert der Pariser Nobelklub zudem, dass man konkrete Schritt unternommen hat, den Offensivspieler unter Vertrag zu nehmen. Die Initative sei ausschließlich von Mazas Bater ausgegangen, als dieser Bereitschaft für ein Treffen signalisiert hatte.
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