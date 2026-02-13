Liverpool: Konaté-Verlängerung wird zur Chefsache

Ibrahima Konaté und der FC Liverpool rücken mit Blick auf eine Vertragsverlängerung immer näher zusammen. ‚Teamtalk‘ zufolge sind die Reds zuversichtlicher denn je, dass eine Übereinkunft mit dem Innenverteidiger erzielt werden kann. Konatés aktueller Kontrakt läuft im Sommer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit der französische Nationalspieler verlängert, zieht Liverpool alle Register. Abwehrboss und Kapitän Virgil van Dijk (34) möchte Konaté persönlich von einem Verbleib überzeugen. In der Vergangenheit wurde Real Madrid immer mal wieder mit einem ablösefreien Transfer des Ex-Leipzigers in Verbindung gebracht, zuletzt hieß es jedoch, dass die Königlichen sich vorerst aus dem Poker verabschiedet haben.