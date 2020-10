Tottenham findet neuen Mittelstürmer

Tottenham Hotspur steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers. Nach einem Bericht der ‚Daily Mail‘ soll Benficas Carlos Vinícius (25) in der kommenden Saison auf Leihbasis für die Spurs stürmen, die dringend Entlastung für ihren Top-Torjäger und Kapitän Harry Kane benötigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vinícius spielte eine starke Saison 2019/20 in Portugal: 23 Pflichtspieltreffer und 13 Vorlagen folgten auf seinen 17-Millionen-Wechsel von der SSC Neapel in die portugiesische Hauptstadt. Tottenhams Kaufoption soll bei rund 40 Millionen Euro liegen. Ein Wechsel von Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) in den Norden Londons dürfte nun vom Tisch sein.