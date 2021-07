Everton nimmt Demiral ins Visier

Der FC Everton wirft auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger den Blick in Richtung Italien. Laut der ‚Tuttosport‘ befindet sich Merih Demiral von Juventus Turin auf der Einkaufsliste der Toffees. Dem Vernehmen nach soll sich die Ablöseforderung der Italiener auf 30 Millionen Euro belaufen.

Der türkische Defensivspieler war erst im Sommer 2019 für 18 Millionen Euro von US Sassuolo zur Alten Dame gewechselt, hatte seitdem aber immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. So stehen für den 23-Jährigen nach zwei Spielzeiten in Turin 32 Pflichtspiele und drei Torbeteiligungen (ein Tor, zwei Assists) zu Buche. Trotz eines Vertrags bis 2024 wäre ein Abschied in diesem Sommer keine Überraschung.