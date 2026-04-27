Über 300 Transfer-Millionen für RB Leipzig?

RB Leipzig muss im Sommer laut internem Finanzplan 100 Millionen Euro aus Spielerverkäufen erlösen – das geht aus einem aktuellen Bericht der ‚Bild‘ hervor. Mit Blick auf die Verkaufskandidaten für den Sommer sollte das kein Problem werden. Sogar noch viel mehr Transfer-Millionen sind drin.

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Das Tafelsilber

Geht es nach Red Bull-Boss Oliver Mintzlaff, bleibt Yan Diomande (19) im Sommer in Leipzig. Der Flügelspieler hat aber zahlreiche hochkarätige Verehrer wie den FC Liverpool, Paris St. Germain oder den FC Bayern. Laut der ‚Bild‘ könnten ein Transfer für 2027 schon in diesem Sommer abgewickelt werden. 120 Millionen Euro nennt das Blatt als potenzielle Ablöse für Diomande.

Auch Assan Ouédraogo (19) hat das Interesse großer Klubs aus In- und Ausland geweckt, insbesondere von Manchester United. Für den Mittelfeldmann wurden bereits 80 bis 100 Millionen als Ablöse gehandelt. Angesichts seiner Verletzungsanfälligkeit wäre ein weiteres stabiles Bundesliga-Jahr aber womöglich am sinnvollsten für Ouédraogo.

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Castello Lukeba (23) ist da schon weiter, der französische Innenverteidiger peilt den nächsten Karriereschritt an. Eine Ausstiegsklausel über 80 Millionen erlaubt ihm den Wechsel. Der ‚Bild‘ zufolge könnte RB auch bei Angeboten knapp darunter verkaufsbereit sein. Die Bayern sind interessiert, haben aber nicht zwingend Bedarf. Auch viele englische Klubs und sogar Real Madrid beobachten die Situation um Lukeba.

Die Verliehenen

Weitere Kohle könnte bei RB durch Verkäufe bislang verliehener Spieler eingehen. Die SSC Neapel kann Eljif Elmas (26) bis Mitte Juni für 16,5 Millionen Euro kaufen und der AFC Sunderland müsste für Lutsharel Geertruida (25) 20 Millionen auf den Tisch legen.

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Derweil will Olympique Marseille die Kaufoption über 20 Millionen für Arthur Veermeeren (21) nicht ziehen. Interesse am Mittelfeldspieler zeigen Inter Mailand und Tottenham Hotspur.

Für Loïs Openda (26) kassiert RB derweil sicher 40 Millionen. Der Stürmer floppte zwar bei Juventus Turin, die Italiener sind jedoch zum Kauf verpflichtet.