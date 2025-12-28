Schlaudraff spricht über 96-Comeback

Jan Schlaudraff kann sich eine Rückkehr zu Hannover 96 vorstellen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 42-Jährige: „Die Situation ist natürlich speziell. Jörg (Schmadtke, Anm. d. Red.) und ich schätzen uns sehr, dazu lebe ich in Hannover und habe eine große Verbundenheit zu 96. Natürlich würde ich grundsätzlich nicht ausschließen, noch mal für Hannover 96 zu arbeiten.“

Schlaudraff war bereits als Spieler für die Niedersachsen aktiv, anschließend fungierte er ab Juli 2019 für etwas mehr als ein halbes Jahr in Hannover. Dort wird aktuell die Sportliche Leitung umstrukturiert. Erst vor wenigen Tagen heuerte Schmadtke als Sportgeschäftsführer an. Nicht ausgeschlossen, dass Sportdirektor Ralf Becker deshalb gehen muss. Dann wäre Platz für Schlaudraff.