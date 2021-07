BVB: Wie lange fehlt Hummels?

Borussia Dortmund muss wohl noch eine Weile auf Mats Hummels verzichten. Zwar stößt der Abwehrchef nach seinem verlängerten Urlaub heute zum Team, soll aber vorerst nicht mit der Mannschaft trainieren. Einen Einsatz in der ersten Pokalrunde beim SV Wehen-Wiesbaden am 7. August bezeichnen die ‚Ruhr Nachrichten‘ als „ausgeschlossen“. Auch der Bundesliga-Auftakt eine Woche später sei in Gefahr, da Hummels nach wie vor an Patellasehnenproblemen laboriert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese schmerzhafte aber nicht strukturelle Verletzung schleppte der 32-Jährige schon bei der Europameisterschaft mit sich herum. Die Beschwerden sollen durch vollkommende Ruhe abklingen – allerdings droht Hummels, sich dadurch einen Fitnessrückstand aufzuhalsen. Nicht grundlos macht sich der BVB also Gedanken um die Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers. Gehandelt wird der türkische Nationalspieler Merih Demiral von Juventus Turin.