Rakitic vor Wechsel nach Sevilla?

Ivan Rakitic steht offenbar vor einer Rückkehr zum FC Sevilla. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat sich der 32-Jährige bereits auf einen Wechsel an seine alte Wirkungsstätte festgelegt. Demzufolge pflegt Rakitic nach all den Jahren nach wie vor eine innige Beziehung zum andalusischen Klub. Auch der FC Sevilla liebäugelt mit einer Rückkehr von Rakitic und hält die Türen immer offen. Erste Gespräche zwischen den beiden Klubs sollen bereits stattgefunden haben. Auch Juventus Turin und Paris St. Germain bekunden großes Interesse am Mittelfeldspieler, der jedoch einen Wechsel innerhalb Spaniens präferiere.

Rakitic war im Winter 2011 vom FC Schalke 04 nach Sevilla gewechselt. Dreieinhalb Jahre später folgte der Karrieresprung zum FC Barcelona. Dort entwickelte sich der Kroate zeitweise zu einem der besten Ballverteiler weltweit. Nun scheinen seinen Tage bei den Katalanen gezählt. Weder Ernesto Valverde noch sein Nachfolger Quique Setién sehen in Rakitic eine Stammkraft. Sein Vertrag bei der Blaugrana ist bis 2021 datiert. Ein Wechsel in der sommerlichen Transferperiode ist wohl sehr wahrscheinlich.