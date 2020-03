United ungeschlagen: Wie Fernandes den Klub umkrempelt

Mangelnde Investitionsfreude kann man den Verantwortlichen von Manchester United nicht vorwerfen. Hunderte Millionen investierte der englische Rekordmeister auf dem Transfermarkt für Spieler wie Paul Pogba, Harry Maguire oder Anthony Martial. Als der erwünschte Heilsbringer, der alte Glanzzeiten bei den Red Devils wiederaufleben lässt, entpuppte sich keiner der Genannten.

Nun scheint es aber, als hätte United einen echten Transfercoup gelandet: Im Winter wechselte Bruno Fernandes für 55 Millionen Euro von Sporting Lissabon ins Old Trafford. Die übliche Eingewöhnungszeit an das Leben in einem anderen Land und das physisch fordernde Spiel der Premier League scheint der Portugiese nicht zu brauchen.

Von 0 auf 100

Im Gegenteil: Schon jetzt zeigt sich, dass Fernandes die Red Devils besser macht. Seit seiner Ankunft hat United kein einziges Spiel mehr verloren. Sechsmal stand der 25-Jährige bisher auf dem Platz, dreimal traf er selbst, zweimal legte er für einen Teamkollegen auf. Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der in der Hinrunde bereits um seinen Job fürchten musste, sitzt nun wieder deutlich fester im Sattel und darf von der Champions League träumen.

Im Interview mit ‚Sky Sports‘ zeigt sich der Norweger folglich begeistert von seinem Winterneuzugang. „Er lässt niemanden hängen. Das Team zu enttäuschen, ist für ihn dasselbe, wie sich selbst zu enttäuschen“, lobt Solskjaer die Mentalität des Portugiesen, „er will immer gewinnen und er weiß, dass wir zusammen gewinnen, dass jeder eine wichtige Rolle spielt. Er ist ein positiver Einfluss für uns.“

Ein Mentalitätsspieler

Vor Fernandes‘ Verpflichtung beobachtete Solskjaer den 25-Jährigen höchstpersönlich. Schon damals wusste er um die Qualitäten des Sporting-Kapitäns: „Was mich am meisten beeindruckte, war seine Persönlichkeit. Von seinen spielerischen Fähigkeiten wussten wir schon vorher. Wenn man ihm aufmerksam zuschaut, sieht man einfach, wie sehr er gewinnen will. Er hatte dieses Feuer. Ich dachte nur, ja, das ist der Charakter, den wir brauchen.“

Seit Fernandes‘ Ankunft im Old Trafford bemerkt Solskjaer eine positive Veränderung der gesamten Atmosphäre: „Als Spieler von Manchester United brauchst du Mut, du musst bereit sein, Risiken einzugehen. Die Fans fordern das, der Klub fordert das. Das haben wir unter Sir Alex (Ferguson, Anm. d. Red.) etabliert.“

Solskjaer fährt fort: „Bruno kam hier an und hat nicht nur die Spieler besser gemacht, sondern auch die Fans bestärkt. Sie sehen jetzt, dass hier etwas entsteht.“ Sollte United auch in Zukunft ein so gutes Händchen beweisen wie bei der Verpflichtung von Fernandes, könnten sich die Red Devils tatsächlich wieder in der absoluten Spitze der Premier League etablieren. Und mangelnde Investitionsfreude kann man den Verantwortlichen schließlich nicht vorwerfen.