Schalke lehnt Angebot für Thiaw ab

Der FC Schalke hat dem Verkauf von Innenverteidiger-Talent Malick Thiaw vorerst einen Riegel vorgeschoben. Laut der ‚Bild‘ lehnten die Königsblauen ein Angebot des AC Mailand über 6,5 Millionen Euro Ablöse ab. Erst ab einer Summe von mehr als zehn Millionen Euro würde der Zweitligist demnach wieder die Gespräche über einen Transfer aufnehmen.

Neben den Rossoneri haben der FC Liverpool, West Ham United, der FC Everton und die SSC Neapel die Fühler nach Thiaw ausgestreckt. Auf Schalke hat sich der 20-Jährige zum Leistungsträger entwickelt und stand in dieser Saison in allen 20 Zweitliga-Partien in der Startelf. An die Knappen ist das Eigengewächs noch bis 2024 vertraglich gebunden.