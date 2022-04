FC Liverpool - FC Villarreal: Die möglichen Aufstellungen

Der FC Bayern musste zu seinem Leidwesen erkennen, dass es keine gute Idee ist, den FC Villarreal zu unterschätzen. Folglich erklärte Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, vor der heutigen Halbfinal-Begegnung gegen das Gelbe U-Boot aus Spanien „Wir wissen, dass wenn wir nur die kleinste Chance haben wollen, ins Finale einzuziehen, wir in diesen Spielen unser bestes Gesicht zeigen müssen – in jeder einzelnen Sekunde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Villarreal will nach den Bayern derweil den nächsten Favoriten aus der Königsklasse werfen. „Wir haben alles Selbstvertrauen der Welt“, verbreitete Mittelfeld-Chef Dani Parejo vor der Partie Optimismus, „wir sind individuell stark, aber unsere wahre Stärke ist unser Zusammenhalt als Team.“

Moreno fraglich, Firmino raus

Dieses Team muss aber möglicherweise ohne einen Schlüsselspieler auskommen. Stürmer Gerard Moreno musste am Wochenende beim 2:0 gegen den FC Valencia verletzt pausieren. Ob er für die Liverpool-Partie rechtzeitig fit wird, ist nicht gesichert. Trainer Unai Emery erklärte zuletzt aber immerhin, dass der 30-Jährige „gut arbeitet.“

Falls Moreno nicht mehr rechtzeitig fit wird, könnte Arnaut Danjuma ins Zentrum rücken und Platz für einen Flügelspieler wie Samuel Chukwueze machen. Definitiv ausfallen wird derweil der spanische Nationalspieler Yeremy Pino.

Auf Seiten der Reds ist der Ausfall von Roberto Firmino so gut wie sicher. Für den Brasilianer wird wohl Diogo Jota starten. Im Mittelfeld dürfte Kapitän Jordan Henderson in die Startelf zurückkehren, nachdem er am Wochenende beim 2:0 gegen den FC Everton nur auf der Bank saß.

Die möglichen Aufstellungen

FC Liverpool

FC Villarreal