Khedira verlässt Augsburg

Rani Khedira wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Augsburg nicht verlängern. Das teilt der Bundesligist offiziell mit. Dem Vernehmen wird der Mittelfeldspieler zu Union Berlin wechseln. Eine Bestätigung aus der Hauptstadt steht zur Stunde noch aus.

„Rani Khedira hat sich in den letzten vier Jahren bei uns gut entwickelt, hat viele Spiele absolviert und immer alles für den FCA gegeben. In den gemeinsamen Gesprächen über die letzten Monate sind wir allerdings beiderseits zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, einen neuen Weg zu gehen. Auch das gehört im Fußball dazu“, sagt FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter

Khedira war 2017 von RB Leipzig nach Augsburg gewechselt und bestritt seitdem 124 Spiele für die Fuggerstädter. Über seinen Abschied vom FCA sagt der 27-Jährige: „Ich hatte eine unheimlich schöne und erfolgreiche Zeit beim FCA. […] Ich konnte mich hier zu einem echten Bundesliga-Spieler entwickeln. Daher werde ich die vier Jahre immer in sehr guter Erinnerung behalten. Doch ich habe festgestellt, dass für mich jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ein neues Kapitel in meiner sportlichen Laufbahn aufzuschlagen.“