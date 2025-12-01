Menü Suche
Kommentar 6
Bundesliga

FCA-Aus: Wagner kassiert ab

von David Hamza - Quelle: Sky
Wagner an der Seitenlinie @Maxppp

Im Zuge der Vertragsauflösung mit Sandro Wagner zahlt der FC Augsburg seinem Ex-Trainer eine Abfindung. Nach Informationen von ‚Sky‘ fließen bis zu drei Millionen Euro an Wagner. Am heutigen Montag gab der FCA die Trennung offiziell bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer auf Wagner folgen wird, ist noch nicht bekannt. Interimsweise bis zur Winterpause übernimmt Augsburgs Direktor Entwicklung Manuel Baum, der zwischen 2016 und 2019 auch schon hauptverantwortlich bei den Fuggerstädtern an der Seitenlinie stand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Augsburg
Sandro Wagner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Augsburg Logo FC Augsburg
Sandro Wagner Sandro Wagner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert