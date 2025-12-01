FCA-Aus: Wagner kassiert ab

Im Zuge der Vertragsauflösung mit Sandro Wagner zahlt der FC Augsburg seinem Ex-Trainer eine Abfindung. Nach Informationen von ‚Sky‘ fließen bis zu drei Millionen Euro an Wagner. Am heutigen Montag gab der FCA die Trennung offiziell bekannt.

Wer auf Wagner folgen wird, ist noch nicht bekannt. Interimsweise bis zur Winterpause übernimmt Augsburgs Direktor Entwicklung Manuel Baum, der zwischen 2016 und 2019 auch schon hauptverantwortlich bei den Fuggerstädtern an der Seitenlinie stand.