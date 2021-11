Offizielle Mitteilung: Emery bleibt bei Villarreal

Unai Emery wird den FC Villarreal nicht für Newcastle United verlassen. Das gibt der 50-Jährige selbst auf Twitter bekannt. „Villarreal CF ist mein Zuhause und ich bin zu 100 Prozent dabei. Ehrlich gesagt bin ich dankbar, hier zu sein, und deshalb habe ich Fernando Roig meine Entscheidung mitgeteilt, weiterhin an diesem Projekt teilzunehmen“, so der Trainer.

Emery war bei Newcastle Favorit auf den Trainerposten. Für den Spanier, der in der vergangenen Saison mit Villarreal die Europa League gewann, ist ein Wechsel aber kein Thema mehr. Emery: „Innerhalb des Vereins herrscht Transparenz und Loyalität gegenüber der Familie Roig und meinen Mitarbeitern, was für mich das Wichtigste ist.“ Der ‚Sun‘ zufolge wenden sich die Magpies nun wieder Eddie Howe zu. Der ehemalige Coach des AFC Bournemouth befand sich wie auch Emery am vergangenen Wochenende in Sondierungsgesprächen mit dem neureichen Klub und gehörte bereits zum Kreis der Favoriten.