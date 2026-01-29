De Zerbi droht Rauswurf

Sind Roberto De Zerbis Tage bei Olympique Marseille zeitnah gezählt? ‚RMC‘ vermeldet, dass der Trainerjob des Italieners nach dem Ausscheiden in der Champions League in ernsthafter Gefahr ist. Dem Bericht zufolge laufen derzeit Gespräche zwischen allen Beteiligten über die Zukunft des 46-jährigen Übungsleiters.

Am gestrigen Mittwochabend hatte Marseille deutlich mit 0:3 beim FC Brügge verloren und durch den Last-Minute-Treffer von Benfica Lissabon beim 4:2-Sieg gegen Real Madrid auf dramatische Weise die Playoffs der Königsklasse verpasst. Seit dem heutigen Morgen soll sich De Zerbi, der im Sommer 2024 übernommen hatte, nicht mehr bei der Mannschaft befinden. Ob er gegen den Paris FC am Samstag (17 Uhr) an der Seitenlinie steht, ist offen.