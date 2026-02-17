Dauerlösung: Neuer Trainerkandidat bei den Spurs

Ein spannender neuer Name ist auf der Trainer-Wunschliste von Tottenham Hotspur aufgetaucht. Wie ‚TeamTalk‘ berichtet, haben die Spurs ein Auge auf Eddie Howe geworfen, der derzeit Chefcoach von Newcastle United ist und dort unter anderem die deutschen Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw trainiert. Die Verantwortlichen der Londoner seien „zunehmend fasziniert von der Arbeit des Trainers und seiner langjährigen Erfahrung in der Premier League“.

Nach der Entlassung von Thomas Frank in der vergangenen Woche wurde am Samstag Igor Tudor als Interimslösung vorgestellt. Für den Sommer streben die Spurs eine langfristige Lösung an. Beim derzeitigen Tabellenzehnten der Premier League steht Howe noch langfristig unter Vertrag. Neben dem 48-Jährigen gelten Roberto De Zerbi (vereinslos) und der ehemalige Tottenham-Coach Maurizio Pochettino (USA) als Wunschlösungen für die Frank-Nachfolge. Howe steht laut ‚TeamTalk‘ auch bei Manchester United auf dem Zettel.