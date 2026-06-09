Glasner-Nachfolger gefunden

Crystal Palace hat offenbar einen Nachfolger für Oliver Glasner gefunden. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Eagles grundsätzlich mit Pierre Sage auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der 47-Jährige soll einen Vertrag bis 2029 unterschreiben, zudem sei eine Option auf eine weitere Spielzeit vereinbart worden.

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Sage steht erst seit einem Jahr beim RC Lens unter Vertrag und feierte dort auf Anhieb große Erfolge. In seiner ersten Saison führte er sein Team zum Gewinn des Coupe de France sowie auf den zweiten Platz in der Ligue 1. Nun steht für den Franzosen der Schritt in die Premier League bevor.