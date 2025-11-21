Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Ablöse steht: VfL forciert Schicker-Deal

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Andreas Schicker leitet die Geschicke bei der TSG Hoffenheim @Maxppp

Der VfL Wolfsburg möchte die Verpflichtung von Andreas Schicker zeitnah eintüten. Nach Informationen von ‚Sky‘ schreiten die Gespräche immer weiter voran. Für den Geschäftsführer Sport fordert die TSG Hoffenheim dem Bericht zufolge etwas mehr als zwei Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Schicker wäre auch Paul Pajduch, Technischer Direktor der TSG, Teil des Deals. Als möglicher Nachfolger für Schicker wurde zuletzt Jonas Boldt gehandelt. Laut ‚Sky‘ gehört der ehemalige Funktionär des Hamburger SV und Bayer Leverkusen sogar zu den absoluten Favoriten für das Schicker-Erbe.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg
Hoffenheim

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert