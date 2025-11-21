Ablöse steht: VfL forciert Schicker-Deal

Der VfL Wolfsburg möchte die Verpflichtung von Andreas Schicker zeitnah eintüten. Nach Informationen von ‚Sky‘ schreiten die Gespräche immer weiter voran. Für den Geschäftsführer Sport fordert die TSG Hoffenheim dem Bericht zufolge etwas mehr als zwei Millionen Euro.

Neben Schicker wäre auch Paul Pajduch, Technischer Direktor der TSG, Teil des Deals. Als möglicher Nachfolger für Schicker wurde zuletzt Jonas Boldt gehandelt. Laut ‚Sky‘ gehört der ehemalige Funktionär des Hamburger SV und Bayer Leverkusen sogar zu den absoluten Favoriten für das Schicker-Erbe.