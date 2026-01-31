Menü Suche
Heute Medical: Alles klar bei Ortega

von Lukas Hörster
Stefan Ortega beim Training

Stefan Ortega verlässt Manchester City und schließt sich Nottingham Forest an. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Deal in trockenen Tüchern. Es handelt sich demnach um einen fixen Transfer, Ortega unterschreibt zunächst bis Saisonende in Nottingham. Der Medizincheck steht heute an.

In der Bundesliga zeigten zuletzt Bayer Leverkusen und der Hamburger SV Interesse, beide holten aber andere Torhüter. Ortega spielte seit 2022 immerhin 56 Mal für City und trug zu großen Titeln bei – in der laufenden Saison ist der 33-jährige Deutsche aber nur noch die Nummer drei unter Pep Guardiola. City legt ihm daher trotz Vertrag bis Saisonende keine Steine in den Weg.

